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Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

TUNCELİ'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde, cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamarasıyla görüntüledi. Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında

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