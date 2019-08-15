HABER

Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 23:14 | Son Güncelleme

Hozat ilçesinde cinnet getiren bir kişi, av tüfeği ile eniştesi ve oğlunu öldürüp bir akrabasını da yaralayarak yaşamına son verdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde cinnet getiren bir kişi, av tüfeği ile 2 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

İlçenin Kovuktepe köyü Karaçavuş mezrasındaki Güneş ailesinin evinin önüne gece saatlerinde gelen Çetin Yıldız, henüz belirlenemeyen sebeple eniştesi Müslüm Güneş ve oğlu Engin Güneş ile tartıştı.

Tartışma sırasında cinnet getiren Yıldız, elindeki av tüfeğiyle baba ve oğul ile bu sırada silah seslerini duyup olay yerine gelen akrabası Şirin Güneş'e ateş açtı.

Ağır yaralanan bu kişilerden Müslüm ve Engin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız ise aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Olayda yaralanan Şirin Güneş ise bölgeye sevk edilen ambulans ile Hozat İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şirin Güneş, hastanedeki ilk müdahalenin ardından askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Mezraya gelen jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Korkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadıKorkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadı
Kız isteme kavgası kanlı bitti: Yaralılar varKız isteme kavgası kanlı bitti: Yaralılar var
Ankara’da 'Keşmir Kara Günü' anıldıAnkara’da 'Keşmir Kara Günü' anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 4 yaralı

Kız isteme kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Ağustos 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Büyük ikramiye 9. kez devretti!

MSB: ABD'li Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Twitty, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu!

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.