Tunceli’de çocuk istismarına tepki

Tunceli’nin Pertek ilçesinde 2 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan cinsel istismar olayı sonrası kentte tepki gösterisi düzenlendi.

Çocuk istismarına karşı Kadın Platformu tarafından Seyit Rıza Meydanı’nda basın açıklaması düzenlendi. Katılımcılar çocuk ve kadın istismarına yönelik dövizler taşıyarak tepki gösterdi. Platform adına Dilara Aras açıklamada bulundu. Aras, açıklamasında, "Kadınlara, kız ve erkek çocuklarına yönelik özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bu korkunç suçların bu derecede artmış olması tesadüf değildir. Meclis açılır açılmaz gündeme geleceği beklenen yasa tasarısının tartışıldığı bu günlerde çocuk istismarı konusunda kara bir tablo karşımızda durmaktadır. Çocukların cinsel ve fiziksel istismarı sadece kınama açıklamaları ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğu gibi münferit kabul edilerek ya da nedenlerini yok sayarak sadece sonuca odaklanan çağ dışı ceza teklifleri ile önlenemeyecek toplumsal bir soruna dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

