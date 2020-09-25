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Tunceli’de Covid-19 tedbirlerini ihlale 49 bin 500 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Tunceli’de Covid-19 önlemleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini ihlal ettiği tespit edilen 14 ve maske takmayan 6 kişi olmak üzere toplam 20 şahsa idari para cezası kesildi.Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de karantina sürecinde bulunan kişilerin takibine yönelik denetim ve kontroller aralıksız devam ediyor.

Tunceli’de Covid-19 önlemleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini ihlal ettiği tespit edilen 14 ve maske takmayan 6 kişi olmak üzere toplam 20 şahsa idari para cezası kesildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de karantina sürecinde bulunan kişilerin takibine yönelik denetim ve kontroller aralıksız devam ediyor. Bir haftalık süre içerisinde yapılan incelemelerde kentte karantinada bulunması gereken 14 kişinin karantina kurallarına aykırı hareket ettiği İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tespit edildi. Karantina kurallarına ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150’şer lira, maske takmayan 6 şahsa da 900’er lira olmak üzere toplamda 20 şahsa 49 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son bir hafta içerisinde ilimizde yapılan denetimlerde, 14 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150’şer TL para cezası, maske kurallarına uymayan 6 vatandaşımıza yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesine istinaden 900’er TL para cezası uygulanmış olup, toplamda 20 kişiye 49 bin 500 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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