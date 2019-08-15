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Tünceli’de dayı cinneti: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 23:28 | Son Güncelleme

Tunceli’de bir kişi, yeğeni ve eniştesini öldürdü, bir akrabasını da ağır yaralayıp intihar etti.Olay, Hozat ilçesi Kavuktepe köyünde meydana geldi.

Tunceli’de bir kişi, yeğeni ve eniştesini öldürdü, bir akrabasını da ağır yaralayıp intihar etti.

Olay, Hozat ilçesi Kavuktepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayı Çetin Yıldız ile yeğeni Engin Güneş arasında iddiaya göre arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan olay sonrası cinnet getiren dayı Yıldız, eline aldığı tüfekle yeğeni Engin ile eniştesi Müslüm Güneş’i vurarak öldürdü. Olayda araya giren akrabaları Şirin Güneş ise ağır yaralandı. Cinnet getiren dayı ise daha sonra kendine ateş ederek yaşamına son verdi.
Köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Şirin Güneş köyden önce ilçeye ardından da askeri helikopterle alınarak Elazığ’a sevk edildi. Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.
Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. İntihar eden Yıldız ile öldürülen baba ile oğlunun cansız bedeni ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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