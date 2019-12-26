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  4. Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 09:27 | Son Güncelleme

Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen dağlar ve ormanlar eşsiz güzellikler oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık'ta, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olduğu ilçede, Munzur ve Mercan dağları ile meşe ormanları karla kaplandı.

Beyaz gelinliğiyle göz kamaştıran dağlar ve ormanlar, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
kış Ovacık Tunceli

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