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Tunceli'de doğal kır balının sağımı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en kaliteli ve organik bal üretiminin yapıldığı yerlerden olan Tunceli'de doğal kır balının sağımına başlandı.

Ferit DEMİR/NAZİMİYE (Tunceli), (DHA)- TÜRKİYE'nin en kaliteli ve organik bal üretiminin yapıldığı yerlerden olan Tunceli'de doğal kır balının sağımına başlandı. Tunceli'nin Hozat, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde yükseklikleri 2 bin metreyi bulan ve yüzlerce çeşit çiçeğin bulunduğu dağlık alanlarda, bal üreticileri hasada başladı. Sağımı bir hafta sürecek balın satışı, aylar önce alınan siparişlerle yapılıyor. Nazimiye ilçesine bağlı Ayranlı köyünde 2 bin rakımlı Tahkin Dağı'nda arıcılık yapan Özgür Bulut, balın birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, "Bu bölgeler tamamen doğal bir ortam. Arıların organik bal üretmesi için gerekli bütün şartlar mevcut. Yaptığımız araştırmalar ve Tunceli Arıcılar Birliği'nin yaptığı çalışmalarda bölgede binden fazla bitki türü var. Yani arıların özellikle bal üretimi için daha fazla yararlandığı bitki türlerinin çoğu bu bölgede mevcut. Buralarda kesinlikle çevre kirliliği yok, araç trafiği yok, araç egzoz dumanı yok. Yani arılar tamamen doğal bir ortamda organik bal üretiyorlar. Arıların ürettiği organik balları bu günlerde sağım yaparak paketleyip, müşterilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu. Tamamen organik olan balın fiyatının 400 TL'den başladığını, şu ana kadar ürettiği balın büyük bir bölümünü sattığını kaydeden Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Buralarda arıları ek olarak beslemeye gerek duyulmuyor zaten. Bölgenin bitki florası oldukça zengin. Binden fazla bitki türü ve çiçek var. Arıların bal üretimi için en çok ihtiyaç duyduğu bitkiler olan geven, kekik, zembul, sevkan otu, devedikeni, horoz otu, karabaş otu gibi onlarca bitki var. İsmini saydığım bu çiçekli bitkiler bal üretimi sırasında arıların en çok konduğu ve öz aldığı bitki ve çiçek türleridir. Bu bitkiler burada oldukça fazla. Bunun için burada asla katkı maddesine ihtiyaç duyulmuyor. Tamamen organik olan ballarımız önceden siparişi alınarak, kilosu 400-500 TL'den satılıyor. Diğer organik ballar ise şu an kilosu 100 TL'den satılıyor. Ballarımızın tamamına yakını şu an satılmış durumda."

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