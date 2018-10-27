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Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 askerden biri şehit oldu - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 00:47 | Son Güncelleme

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine; 'Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 3 asker hastaneye kaldırıldı' başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgilerle düzelterek yeniden veriyoruz.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine; 'Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 3 asker hastaneye kaldırıldı' başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgilerle düzelterek yeniden veriyoruz.

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YENİDEN

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin bulunduğu alanda dün geceden beri etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve tipi nedeniyle 2 asker ağır donma tehlikesi geçirdi. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan 2 asker, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Askerlerden biri burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer askerin tedavisi ise sürüyor.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı operasyon kapsamında Sarıyayla köyü kırsalına operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava koşullarının etkili olması nedeniyle yüksek kesimlerde aşırı kar yağışının olmasından sonra hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar indi. Dün gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aşırı donma tehlikesi yaşamaları üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren 2 asker Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Askerlerden biri burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer askerin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimiz hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edilmiş, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimiz şehit olmuş, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edilmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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