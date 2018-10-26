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Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 3 asker hastaneye kaldırıldı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

TUNCELİ’nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında, operasyonda olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin bulunduğu alanda dün geceden beri etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve tipi nedeniyle 3 asker ağır donma tehlikesi geçirdi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında, operasyonda olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin bulunduğu alanda dün geceden beri etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve tipi nedeniyle 3 asker ağır donma tehlikesi geçirdi. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan 3 asker, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı operasyon kapsamında Sarıyayla köyü kırsalına operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava koşullarının etkili olması nedeniyle yüksek kesimlerde aşırı kar yağışının olmasından sonra hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar indi. Dün gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aşırı donma tehlikesi yaşamaları üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren 3 asker Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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