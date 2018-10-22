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Tunceli'de drone'lu trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'de 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' kapsamında, drone kullanılarak trafik ihlallerinin tespitine başlandı.

Tunceli'de drone'lu trafik denetimi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' kapsamında, drone kullanılarak trafik ihlallerinin tespitine başlandı.
İçişleri Bakanlığı, trafik kazası nedenli ölümler ve yaralanmaları en aza indirmek için ülke genelinde 'Trafik Kazalarını Önleme Planı'nı hayata geçirmeye başladı. Plan kapsamında, Tunceli'de de trafik uygulamaları sıklaştı. Kent merkezi ile 7 ilçede 24 saat boyunca trafik denetlemeleri yapılıyor.
Havadan ve karadan gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde Tunceli-Elazığ karayolunda havadan drone kullanılarak karadan da radar uygulaması yapılarak trafik denetlemesi gerçekleştirildi .Denetlemelerde, trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan ve araç kullanırken telefon ile konuşan birçok sürücüye ceza kesildi.
DRONE GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE SUÇUNU KABUL ETTİ
Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin Tunceli- Elazığ karayolunun Aktuluk mevkiinde gerçekleştirdiği trafik denetlemesi sırasında, drone ile yakın mesafeden uçarak trafik kuralı ihlali yapan sürücüleri belirledi. İhlal yapan sürücüler, drone'u fark etmeyerek yaptıkları trafik kuralı hatalarını inkar etti, görüntüleri izlendikten sonra hatalarını kabul ettiler.
ÇOK SAYIDA SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ
Trafik ekipleri, Tunceli-Elazığ, Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Ovacık yollarında drone ile yaptıkları denetimlerde, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, geçme kurallarında uymama, kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere hatalı davranın sürücüleri tespit ederek haklarında cezai işlem uyguluyor. Yeni trafik uygulamalarının başladığı günden bu yana Tunceli genelinde 334 sürücüye ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandığı öğrenilirken, denetimlerin trafik kazalarını önleme planı doğrultusunda yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de drone'lu trafik denetimiTunceli'de drone'lu trafik denetimiTunceli'de drone'lu trafik denetimiTunceli'de drone'lu trafik denetimi

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