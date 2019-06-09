Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası başladı

Mücahit YOLCU- Ferit DEMİR- Selim KAYA/TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE'de ilk kez bu yıl Tunceli'de organize edilen Dünya Rafting Şampiyonası başladı. Vali Tuncay Sonel ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın, konukları kentin girişinde karşıladığı şampiyona için 20 ülkeden 800 sporcunun yanı sıra binlerce sporsever Tunceli'ye geldi. Kentteki konaklama merkezleri de tamamen doldu.

Türkiye'de ilk kez organize edilen Dünya Rafting Şampiyonası, Munzur Çayı'nda başladı. Kosta Rika, Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Fransa ve İran gibi 3 kıta, 20 ülkeden 800 sporcunun yanı sıra yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi de şampiyona için kente geldi. Vali Tuncay Sonel ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, kente gelenleri şehir girişinde karşıladı. Sporculara ve misafirlere çikolata ve kolonya ikram edilen karşılamada çocuklara da Vali Sonel tarafından çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

KONAKLAMA MERKEZLERİ DOLDU

Sporcu, hakem ve teknik ekibin yanı sıra şampiyonayı izlemek için binlerce kişinin kente gelmesiyle konaklama merkezleri tamamen doldu. Kentteki otellerin yetersiz kalması nedeniyle yurt, pansiyon ve misafirhaneler de şampiyona için hazırlandı. Şampiyona, araçlarla şehir turu yapılmasıyla başlandı. Vali Sonel, konvoyun başındaki minibüsün direksiyonuna, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise ön koltuklara geçti. Araçlarla oluşturulan konvoyla yapılan şehir turu sonrası kente gelenlere yönelik çeşitli geziler ve tekne turları düzenlendi.