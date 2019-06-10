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Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 00:13 | Son Güncelleme

KORTEJ DÜZENLENDİ Tunceli'de başlayan Dünya Rafting Şampiyonası kapsamında kortej düzenlendi.

Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası başladı (2)

KORTEJ DÜZENLENDİ
Tunceli'de başlayan Dünya Rafting Şampiyonası kapsamında kortej düzenlendi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve çok sayıda kişinin katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karayolları kavşağında başlayan kortej, sporcular kendi ülkelerini temsil edep bayrak ve flamaları eşliğinde Munzur Nehri kenarındaki Mamike parkında sona erdi. Dünya Rafting Şampiyonası'na katılan ülkelerin takımlarının seremonisinin ardından konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şampiyonanın Tunceli için bir hayal olduğunu ama bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kahraman güvenlik güçlerimizin Tunceli'yi huzur şehri haline getirmek için gösterdikleri büyük gayret sonrası başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın büyük destekleri sonucu şampiyona Türkiye'de ve Tunceli'mizde düzenlendi. Tunceli artık bir spor ve turizmi kenti. Dolayısıyla artık Tunceli turist akınına uğramış durumda. Bizim için bu şampiyona hayaldi gerçek oldu. Bütün ülke sporcularına başarılar diliyorum" dedi.
Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz ise Tunceli'de düzenlenen şampiyonanın mükemmel bir organizasyonla başladığını söyledi. Barmaz, Tunceli'yi çok beğendiğini belirterek, yarışmaya katılan ülke sporcularına başarılar diledi.
Konuşmaların Selçuk Balcı, konser verdi.

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