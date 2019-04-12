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Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, 8- 11 Haziran tarihinde düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, 8- 11 Haziran tarihinde düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor. Bine yakın yerli ve yabancı sporcunun katılacağı yarışlar için Munzur Çayı'nda 36 kilometrelik uluslararası standartlarda bir parkur yapıldı. Şampiyonaya katılacak Türk Mili Takımı için seçmeler de başladı. Seçmeler kapsamında nehir inişi müsabakası ile yarışlar başlatıldı. Türkiye Rafting Federasyonu ile valilik koordinesinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak Türkiye rafting milli takım seçmeleri de Tunceli'de başladı. Nehir inişi müsabakasıyla başlayan seçmelerin tamamlanmasıyla Türkiye ve Dünya şampiyonalarında mücadele edecek milli takım sporcuları belirlenecek. "TUNCELİ'NİN ULUSLARARASI TURİZM ŞEHRİ OLMASINDA ROL OYNAYACAK" Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Çin'in Tunceli'de yapılacak şampiyonaya özel ilgi gösterdiğini ayrıca şampiyonanın da Tunceli'nin uluslararası anlamda turizm şehri haline gelmesinde önemli rolü olacağını kaydetti. Üç kıtadaki ülkeden şampiyona için başvuru aldıklarını belirten Yardımcı, "Biz bunun için müracaat yaparken, dünya basınında 'Neden Antalya değil de Tunceli' denildi. Biz dedik ki Tunceli'deki dostluk ve kardeşliği size göstermek istiyoruz. Üç kıtadan, Şili’den, Brezilya’dan Kosta Rika'dan, Rusya'dan ve İtalya'dan başvurular aldık. Çin'i özel davet ettik. Daha dünyanın birçok ülkesi geleceğini bize bildirdi. Ayrıca Çin turizm alternatif yer aradıklarını söylemesi bizi daha da heyecanlandırdı. Neden Munzur Vadisi'ni uluslararası turizmde Çin ile başlamasın. Bunun için muhteşem bir parkur yaptık. Şu an su seviyesi yüksek olduğu için parkurumuz biraz gömülmüş durumda fakat nehrin debisi düştüğü zaman parkurumuz ortaya çıkmış olacak" dedi. Vali Tuncay Sonel ise, Tunceli'nin huzur, spor ve turizm şehri olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcu kafilelerimizi Tunceli'de ağırlıyoruz. Gençlerimiz çok coşkulu, bizler de Tunceli olarak inşallah bu şampiyonadan yüz akıyla çıkacağız. Gelen sporcularımız, Tunceli'yi gördükleri zaman 'Burası huzur şehri, güzel bir şehirmiş' diyorlar. Bizler de bunlardan mutlu oluyoruz. Gelsinler ülkemizin bu güzel yöresini görsünler tanısınlar" diye konuştu.

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