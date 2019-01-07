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Tunceli'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 23:46 | Son Güncelleme

Tunceli'de eğitime kar engeli

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların ve öğrencilerin sıkıntı ve mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, "Tunceli Merkez ve Pülümür ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda görevli hamileler ile engelli çalışanların da belirtilen tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
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