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Tunceli'de ekipler yaralı çoban için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 19:16 | Son Güncelleme

Ovacık ilçesinde 3 bin rakımdaki yaylada silahla ayağından yaralanan Afgan uyruklu çoban, zorlu tırmanışla yaylaya ulaşan ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı

TUNCELİ (AA) - Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda koyun otlattığı sırada silahının kazayla ateş alması sonucu yaralanan Afgan uyruklu çoban, AFAD, UMKE ekipleri ve gönüllü vatandaşların çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Havaçor Vadisi mevkisindeki Ganigastik Yaylası'nda çobanlık yapan 20 yaşındaki Afgan uyruklu Ramazan Amahe'nin, koyun otlattığı sırada yanında taşıdığı silahı kazayla ateş aldı.

Çobanı yerde yaralı halde gören yaylacılar, durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen AFAD, UMKE ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 20 kişilik ekip, dün gece ve bu sabah saatlerinde 3 bin rakımdaki Ganigastik Yaylası'na tırmanış gerçekleştirdi.

Sol ayağından yaralı olan çobana ilk müdahaleyi yaylada yapan ekipler, daha sonra eşek yardımıyla çobanı dağdan ilçeye indirdi.

Yirmi kilometrelik yolu eşek sırtında inen yaralı çoban, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
afgan çoban eşek Ovacık Tunceli

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