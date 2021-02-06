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Tunceli’de "Eren-7 Mercan- Munzur" operasyonu sürüyor, Vali’de bölgeye gitti

06.02.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Tunceli’de dün başlatılan "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu çetin kış şartları altında devam ederken, bölgeye Vali Mehmet Ali Özkan da gitti.Son yıllarda düzenlenen başarılı operasyonlarda huzur ve turizm kenti haline gelen Tunceli’de, bölücü terör örgütünün tamamen bitirilmesi için operasyonlar sürüyor.

Tunceli’de dün başlatılan "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu çetin kış şartları altında devam ederken, bölgeye Vali Mehmet Ali Özkan da gitti.
Son yıllarda düzenlenen başarılı operasyonlarda huzur ve turizm kenti haline gelen Tunceli’de, bölücü terör örgütünün tamamen bitirilmesi için operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün itibariyle “Eren-7 Mercan-Munzur” operasyonu başlatıldı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Koruculardan oluşan 59 timde bin 62 ile personelin görev yaptığı operasyonda 24 saat geride kaldı. Vali Mehmet Ali Özkan da beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halil Başer ile operasyon bölgesine gitti. Süren operasyon hakkında bilgi alan Vali Özkan, güvenlik güçleriyle de bir araya geldi.
"Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” diyen Vali Özkan, jandarmanın, polisin hep beraber buraları teröristlere dar edeceğini dile getirdi.

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