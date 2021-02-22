HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli’de Eren-7 Mercan-Munzur operasyonunda 2 sığınak imha edildi

Tunceli’de Eren-7 Mercan-Munzur operasyonunda 2 sığınak imha edildi

22.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında 2 sığınak imha edilirken, 100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Merkez Kırsalında 22.02.2021 günü 2 sığınak imha edilmiştir.

Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında 2 sığınak imha edilirken, 100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Merkez Kırsalında 22.02.2021 günü 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 100 kilogram amonyum nitrat, 9 adet pil, 15 kilogram şeker, 10 kilogram çay, 10 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanına 7,5 yıl hapisGörevden alınan HDP'li eski belediye başkanına 7,5 yıl hapis
Kehf suresinin meali ve faziletleriKehf suresinin meali ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Deniz kıyıya atıyor, onlar toplayıp satıyor

Deniz kıyıya atıyor, onlar toplayıp satıyor

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

700 yıllık kale miras kaldı

700 yıllık kale miras kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir: İddialar yalan ve iftiradır

Gara'ya giden vekil olarak onun adı verilmişti! Yanıt geldi

Son Dakika: PKK'nın Gara'da şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği tespit edildi

PKK'nın şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği tespit edildi

Son Dakika: Görevden alınan HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'e 7,5 yıl hapis

Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanına 7,5 yıl hapis

Son Dakika: Özlem Zengin'den hakkındaki hakkındaki hakaret içerikli paylaşıma tepki

'Çok sistematik saldırıya uğruyorum'

Ehliyet affı son durum 2021... Ehliyet affı 2021'de çıkacak mı? Ehliyet affı kimleri kapsıyor?

Ehliyet affı 2021'de çıkacak mı?

AK Parti İzmir İl Kongresi'nde dikkat çeken anlar! Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.