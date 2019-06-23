HABER

Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Tunceli’de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu bildirdi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 22 Haziran 2019 günü 2 teröristin silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Tunceli’de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu bildirdi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 22 Haziran 2019 günü 2 teröristin silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bölgede devam eden operasyonda bugün de 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek toplamda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiğini de aktaran valilik terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Balıkesir polisi zehir tacirlerine geçit vermiyorBalıkesir polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor
17 yaşındaki Elif yaşam savaşını kaybetti17 yaşındaki Elif yaşam savaşını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.