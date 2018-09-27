Tunceli'de, eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Tunceli-Mazgirt kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; eylem yapma hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist, Jandarma Özel Harekat timlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
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