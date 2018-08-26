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Tunceli'de eylem hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 09:50 | Son Güncelleme

 TUNCELİ kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.  İl Jandarma Komutanlığı'nın Tunceli kırsalında düzenlediği operasyonda, Bali Deresi'nde PKK'lı 2 terörist tespit edildi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın Tunceli kırsalında düzenlediği operasyonda, Bali Deresi'nde PKK'lı 2 terörist tespit edildi. Eylem hazırlığında olduğu saptanan teröristler, bugün sabaha karşı düzenlenen hava destekli operasyonla, etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonları sürdüğü bildirildi.

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