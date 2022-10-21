Tunceli’de eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle izne bağlandı

Tunceli Valiliği, kentte yapılacak olan eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle mülki amirin iznine bağlandığını bildirdi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Tunceli il sınırları genelinde tüm umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak gibi eylem ve etkinliklerin, 20 Ekim 2022 saat 00.01 ile 23 Ekim 2022 saat 23.59’a kadar 4 gün süre ile mülki amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir. İzinsiz yapılacak olan hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmeyecek olup, alınan tedbirlerin uygulanmasında ilgili kurumlarımıza yardımcı olunması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

