Tunceli'de FETÖ/PDY üyesi zabıta gözaltına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) araması olduğu gerekçesiyle bir zabıtanın gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde, atıl durumda olan alanların yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda Munzur Çayı kıyısında 80 bin metrekarelik yeşil alana ve birçok sosyal donatıya sahip olan Mameki Parkı'nın içerisinde bulunan 3 işletmenin hem belediyenin gelirlerine hem de istihdama katkı sunması amacıyla kiraya verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Parkın içinde ülke genelinde 55 şubesi bulunan özel bir işletme de yatırım yaparak istihdam ve turizme katkı sağladı. Yeni seçilen Belediye Başkanı (Fatih Mehmet Maçoğlu), zabıtalar marifetiyle bu işletmeye keyfi uygulamalar yapmaya başlamıştır. Son olarak İşletme sahibinin daveti üzerine bugün işletmeye gidilmiş, içeride zabıtaların işletmedeki müşterileri rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmaları üzerine kendilerine dışarı çıkmaları ve keyfi uygulama yapmamaları söylenmiştir. Olay yerine gelen 7 zabıtanın bilgileri alınmış ve bir zabıtanın FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Özellikle son zamanlarda adeta huzur şehri olarak anılan Tunceli’de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur."