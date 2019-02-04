Tunceli’de “Gebe okulu” ile normal doğum yüzde 84,5’e yükseldi

2 yıl önce sezaryenle doğumun yüzde 80’lerde olduğu Tunceli’de "Gebe Okulu" ve yapılan çalışmalarla bu oran yüzde 15.5’e kadar düştü. Kentte normal doğum oranının yüzde 84.5’e çıkmasında ise "Gebe Okulu" ve yapılan çalışmalar etkili oldu.

Kentte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Devlet Hastanesinde geçtiğimiz yıl açılan "Gebe Okulu" ve 2 yıldır yapılan bilgilendirme faaliyetleri normal doğum oranını arttırdı. 2016 yılı öncesinde kentte yüzde 80 civarında sezaryenle doğum gerçekleşirken, 2017’de bu rakam yüzde 26’ya, 2018 yılında ise yüzde 14,5’e düştü. Normal doğumun yüzde 84,5 oranında olduğu kentte, Tunceli Devlet Hastanesi ise 2018 yılı içerisinde Bebek Dostu Hastane ünvanı alırken, 2019’da da "Anne Dostu Hastane" ünvanını almak için çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın saha politikalarında sezaryenin önemli bir başlık teşkil ettiğini belirten Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, “Sezaryen, yıllarca insanlara bir seçenek olarak sunulmuş. Oysa sezaryen aslında cerrahi girişimin, bir takım risklerin beraberinde geldiği ileri bir operasyon bir ameliyat sürecidir” dedi.

Sezaryenle doğum yüzde 80’di, yüzde 15,5’e düştü

Kentteki sezaryen oranları hakkında bilgi veren Özaydın, “Biz, Tunceli ilimizde 2016 yılında yüzde 70-80’lerde olan sezaryen oranlarını 2017 senesinde evvela yüzde 26’ya 2018 yıl sonu itibariyle de yüzde 15.5’e çekerek hem Dünya Sağlık Örgütü’nün önümüze koyduğu hedef çıtasını aşmayı hem de ülkemizde yüzde 25.7’lere düşmüş olan oranın daha altında seyretmeyi başarmış bir il olmanın övüncünü yaşıyoruz”ifadelerini kullandı.

Başarının yakalanmasında bağlı tüm birimler ile tüm sağlık çalışanların müşterek özverisinin önemli olduğuna dikkat çeken Özaydın, “Sağlık bakanlığımızın bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet ve destek de konumumuzu güçlendirmiştir. Burada toplum sağlığı merkezlerimizden gebelerimizin hamilelik süreci boyunca takibini yapan aile hekimlerimizin yaptıkları bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları önemli yer tutmuştur. 2018 yılı Mart ayında devlet hastanemizde gebe okulumuzu açtık. Bu noktada da halkımızın vermiş olduğu destek, Tunceli’de aydın bir perspektifin hakim olması, sağlık okuryazarlığının yüksek olması, insanlarımızın bu gibi toplumsal faydayı, sıhhi faydayı ön planda tutacak uygulamalara pozitif bakmaları elimizi güçlendirmiştir”diye konuştu.