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Tunceli'de geçişlerine izin verilmeyen HDP'liler oturma eylemi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

TUNCELİ'ye orman yangını iddialarını araştırmak için gelen HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen başkanlığındaki HDP heyetinin Tunceli- Ovacık ve Tunceli- Hozat karayolundan geçişlerine, 'operasyon' ve 'can güvenliği' gerekçesiyle izin verilmedi.

Tunceli'de geçişlerine izin verilmeyen HDP'liler oturma eylemi yaptı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'ye orman yangını iddialarını araştırmak için gelen HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen başkanlığındaki HDP heyetinin Tunceli- Ovacık ve Tunceli- Hozat karayolundan geçişlerine, 'operasyon' ve 'can güvenliği' gerekçesiyle izin verilmedi. Bunun üzerine heyettekiler karayolunda oturma eylemi yaptı.
Orman yangınları iddialarını araştırmak üzere aralarında HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in de bulunduğu HDP'li 9 milletvekili ve bazı STK temsilcilerinden oluşan heyet, Ovacık ilçesine gitmek istedi. Kent çıkışında yolları kesilen HDP'li heyete, bölgede dün gece başlatılan operasyon ve can güvenliği nedeniyle geçişlerine izin verilmeyeceği belirtildi. Bunun üzerine Hozat ilçesi üzerinden bölgeye gitmek isteyen heyetin önü aynı yolda da güvenlik görevlileri tarafından kesilerek, aynı gerekçe ile izin verilmeyeceği belirtildi. Burada kısa süreli karayolunda oturma eylemi yapan HDP'li heyet adına konuşan Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Valiliğin sabah saatlerinde internet sitesinde yaptığı açıklamayı eleştirdi.
HDP'li Bilgen, Tunceli'de yangın olduğunu Valiliğin sitesine koyamadığını ve kendilerine ders vermeye çalıştığını belirterek, "Bizim bu kentin huzurunu kaçırdığımız yönünde iddialarda bulunanlar, ahkam kesmeden önce Türkiye tarihinde en büyük olan yangınlardan birini kabul etmesi gerekir. Biz daha ziyaretimize yeni başlamışız. Araçlarımıza binip yangın yerine gidip incelemede bulunacağız. Bunu huzur kaçırma diye tarif etmek fiilen bir çalışmayı engellemektir" dedi.

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Tunceli'de geçişlerine izin verilmeyen HDP'liler oturma eylemi yaptıTunceli'de geçişlerine izin verilmeyen HDP'liler oturma eylemi yaptı

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