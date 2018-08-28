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Tunceli'de geçişlerine izin verilmeyen HDP'liler oturma eylemi yaptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

BİLGEN: BU SUÇU ÖRTMEKTİR, GİZLEMEKTİR Tunceli'ye girişlerine 'operasyon' ve 'güvenlik' gerekçesiyle izin verilmeyen HDP heyeti, kent merkezine gelerek basın açıklaması yaptı.

Tunceli'de geçişlerine izin verilmeyen HDP'liler oturma eylemi yaptı (2)

BİLGEN: BU SUÇU ÖRTMEKTİR, GİZLEMEKTİR
Tunceli'ye girişlerine 'operasyon' ve 'güvenlik' gerekçesiyle izin verilmeyen HDP heyeti, kent merkezine gelerek basın açıklaması yaptı. Bilgen, "Bu, suçu örtmektir, gizlemektir. Eğer bir suçunuz yoksa niye gitmemize izin vermiyorsunuz?" diye konuştu.
Bilgen, Tunceli'nin son derece özgür ve güvenli olduğu, her şeyin yolunda gittiği, sadece kendilerinin buraya gelmelerinin sorunmuş gibi gösterilmeye çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Önce yangın yerine en yakın noktadan geçmeye çalıştık, engellendik, sonra Çiçekli bölgesinden geçmeye çalıştık, yine engellendik. Hiçbir talimat ve somut bir karar olmamasına rağmen girişimizi engellediler. Sonra Çemişgezek yolunu da denedik. Biz buraya kanaatimizi paylaşmak için değil, olanı dünyaya göstermek için geldik. Karşılaştığımız bu tablo, en az yangın kadar vahim. Bu şehrin yönetiminde Evren anayasasını bile önemsemeyen bir anlayış olduğunu gördük. Önce heyetin girişine izin verildi, sonra Hozat Kaymakamı kendisine verilen sözlü talimatla buradaki güvenlik güçlerine talimat verdi. Biz kendisi ile görüştük, görüşmeler yapıp bize döneceğini söyledi, ancak dönmedi. Yazılı bir talimat olmadığını gördük. Her şeyin keyfi olduğunu, hukuka ve Anayasa’ya göre işlemediğini göstermiş oldular."
HDP'li Bilgen, "Çocuklar, inançlar, ormanlar savaş ortamlarında bile müdahale edilmeyecek yerlerdir. Ormanlar ve yangınlar arasında bile ayrımcılık yapıyorlar. Dersim yangınları Orman Bakanlığı'nın sitesinde bile yok. Bu suçu örtmektir, gizlemektir. Eğer bir suçunuz yoksa niye gitmemize izin vermiyorsunuz? Sorun elbette sadece yangın sorunu değil, güvenlik anlayışı, insansızlaştırma, hukuku askıya alma sorunudur" dedi.

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Tunceli'de geçişlerine izin verilmeyen HDP'liler oturma eylemi yaptı (2)

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