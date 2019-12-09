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Tunceli'de gizli bilgileri sızdırma operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 19:37 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de güvenlik birimlerinden ve adliyede elde ettikleri gizli bilgileri terör örgütü PKK örgüt ile bağlantılı kişilere sızdırarak birçok operasyonu boşa çıkaran biri adliye çalışanı 4 kişi gözaltına alındı.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de güvenlik birimlerinden ve adliyede elde ettikleri gizli bilgileri terör örgütü PKK örgüt ile bağlantılı kişilere sızdırarak birçok operasyonu boşa çıkaran biri adliye çalışanı 4 kişi gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonucunda adliye içinde ve bazı kamu kurumları ile güvenlik birimlerinde elde ettikleri gizli bilgileri terör örgütü PKK'ya sızdırdıkları tespit edilen 4 şüpheli belirlendi. Şüpheliler M.Y., E.T., E. D. ve B.D., ekipler tarafından adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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