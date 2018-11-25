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Tunceli'de görev yapan 24 öğretmen Prag'a gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 12:59 | Son Güncelleme

 TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, ilde görev yapan 24 öğretmeni, yarı yıl tatilinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a gönderecek. 4 günlük geziye katılacak öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü çekilen kura ile belirlendi.  Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel'in eğitimin neferleri öğretmenlere desteği devam ediyor.

Tunceli'de görev yapan 24 öğretmen Prag'a gidecek

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, ilde görev yapan 24 öğretmeni, yarı yıl tatilinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a gönderecek. 4 günlük geziye katılacak öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü çekilen kura ile belirlendi.
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel'in eğitimin neferleri öğretmenlere desteği devam ediyor. Geçen yıl, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24 öğretmeni Fransa'nın başkenti Paris'e gönderen Sonel, öğretmenler için başlattığı gezi programını bu yıl da sürdürüyor. Tunceli'de görev yapan 24 öğretmen, yarı yıl tatilinde Orta Avrupa'nın kültür başkentlerinden Prag'a 4 günlük seyahat gerçekleştirecek.
ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Öğretmenlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Vali Sonel, Tunceli'nin eğitimle anılan bir kent olmasını sağlayan öğretmenlere teşekkür etti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde Tunceli'nin huzur şehri olduğunu anlatan Vali Sonel, "Siz kıymetli öğretmenlerimiz sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil, her zaman bizim için önemlisiniz. Tunceli eğitimde bir marka. Bunun için emek veren siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hem cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de canlarını bu vatan uğruna feda eden tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekli olan öğretmenlerimize yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. Tunceli ailesine katılan genç öğretmen arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu Tunceli artık huzur şehri oldu. Daha önce virane olan yerler yeniden inşa edildi. Gerçekleştirilen şampiyonalar sonrasında Tunceli artık doğa ve su sporla ile anılır oldu. Tunceli vatanımızın en güzel yerlerinden biridir" dedi.

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Tunceli'de görev yapan 24 öğretmen Prag'a gidecekTunceli'de görev yapan 24 öğretmen Prag'a gidecek

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