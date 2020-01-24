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Tunceli'de görev yapan İzmir ve Denizli ekipleri deprem nedeniyle Elazığ'a sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:37 | Son Güncelleme

Tunceli'de görev yapan İzmir ve Denizli ekipleri deprem nedeniyle Elazığ'a sevk edildi

İZMİR (AA) - Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Tunceli'de görev yapan İzmir ve Denizli ekipleri bölgeye sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanan deprem nedeniyle Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tunceli'de bulunan 11 kişilik arama kurtarma ekibimiz yola çıktı. Yüreklerimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de bulunan arama ve kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine sevk edildiğini belirterek, "Ekibimiz bölgede arama, kurtarma ve enkaz altı tarama faaliyetleri gerçekleştirecek." dedi.

Söz konusu ekiplerin, Tunceli'de 20 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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Elazığ izmir Manisa

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