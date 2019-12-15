HABER

Tunceli'de görev yapan öğretmenler Barselona'yı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verdiği sözün ardından kurayla belirlenen 24 öğretmen, İspanya'nın Barselona kentini gezdi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verdiği sözün ardından kurayla belirlenen 24 öğretmen, İspanya'nın Barselona kentini gezdi.
Kentte son 3 yıldır, her 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen akşam yemeği programında, kura ile belirlenen 24 öğretmen, Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından yurt dışı gezisine gönderiliyor. 2017'de kurayla belirlenen 24 öğretmen Paris’e, 2018'de ise Prag’a gönderildi. Bu sene de öğretmenlerin onuruna verilen akşam yemeğinde gelenek yine bozulmadı. Bu kez de 24 öğretmen, Vali Sonel tarafından İspanya'nın Barselona kentinde gönderildi. Öğretmenler, 5 gün boyunca Barselona'yı gezip, yurda döndü.
Geziye katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük, "Unutulmaz bir gezi oldu. Barselona’yı tanıma fırsatı bulduk. Bizlere bu imkanı sağlayan Valimiz Tuncay Sonel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gezi sayesinde ilk kez yurt dışına çıkma fırsatı bulduğunu belirten Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Seda Şimşek ise "Eşimle beraber ilk defa yurt dışına çıktık. Bizim için iyi bir deneyim ve çok güzel bir tatil oldu. Valimize, biz öğretmenlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Mersin’de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurduMersin’de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldüYolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü! 8 gün sonra kahreden haber

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

Üsküdar’da denizden erkek cesedi çıktı

Üsküdar'da dehşet! Denizden çıktı

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Türkiye'den flaş Libya açıklaması

Risk Analiz Birimi ile 5 yılda 7 bin 302 yabancı terörist yakalandı

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.