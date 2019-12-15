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Tunceli'de görev yapan öğretmenler Barselona'yı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 15:15 | Son Güncelleme

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verdiği sözün ardından kurayla belirlenen 24 öğretmen, İspanya'nın Barselona kentini gezdi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verdiği sözün ardından kurayla belirlenen 24 öğretmen, İspanya'nın Barselona kentini gezdi.

Kentte son 3 yıldır, her 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen akşam yemeği programında, kura ile belirlenen 24 öğretmen, Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından yurt dışı gezisine gönderiliyor. 2017'de kurayla belirlenen 24 öğretmen Paris’e, 2018'de ise Prag’a gönderildi. Bu sene de öğretmenlerin onuruna verilen akşam yemeğinde gelenek yine bozulmadı. Bu kez de 24 öğretmen, Vali Sonel tarafından İspanya'nın Barselona kentinde gönderildi. Öğretmenler, 5 gün boyunca Barselona'yı gezip, yurda döndü.

Geziye katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük, "Unutulmaz bir gezi oldu. Barselona’yı tanıma fırsatı bulduk. Bizlere bu imkanı sağlayan Valimiz Tuncay Sonel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gezi sayesinde ilk kez yurt dışına çıkma fırsatı bulduğunu belirten Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Seda Şimşek ise "Eşimle beraber ilk defa yurt dışına çıktık. Bizim için iyi bir deneyim ve çok güzel bir tatil oldu. Valimize, biz öğretmenlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" diye konuştu.

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