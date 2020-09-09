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Tunceli’de görevde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Tunceli’de görevdeyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal şehit oldu.Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş.Hüseyin Çatal meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığına görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Tunceli’de görevdeyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal şehit oldu.
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş.Hüseyin Çatal meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığına görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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