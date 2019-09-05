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Tunceli'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 20:40 | Son Güncelleme

Tunceli'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler haricinde açık alanda gerçekleştirilecek her türlü eylem ve etkinliğin 30 gün süre ile yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı/irtibatlı faaliyetleri ve terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliler bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden görevden uzaklaştırıldığı ve yerlerine Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca "Belediye Başkan Vekilleri" görevlendirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik, yaya ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde açık alanda gerçekleştirilecek her türü eylem ve etkinlik Valilik Makamının 4 Ağustos 2019 tarihli oluru ile 4 Ağustos ila 3 Eylül tarihleri arasında 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

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