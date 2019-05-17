Tunceli'de hayvanlarını meraya götüren kadın ölü bulundu

Ferit DEMİR/HOZAT (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde hayvanlarını meraya götüren Sakine Oğuz (57), çenesinde ve göğsünde kırıklar, ensesinde kesik, alnında ise delik açılmış halde ölü bulundu.

Geçimli köyünde oturan 3 çocuk annesi Sakine Oğuz, dün öğle saatlerinde ahırda hayvanlarını çıkarıp, meraya otlatmaya götürdü. Saat 15.00 sıralarında Oğuz'un hayvanlarını otlattığı bölgede geçen bir köylü hayvanların başında kimsenin olmadığını ve yerde hareketsiz yatan kadını fark etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yerde hareketsiz yatan kadının Sakine Oğuz olduğu ve yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince bölgede yapılan incelemenin ardından Oğuz'un cenazesi, Hozat Entegre Hastanesi'ne getirildi. Burada Oğuz'a yapılan ön otopside, çenesinde ve göğsünde kırıklar, alnında delik açıldığı, ensesinde ise kesik tespit edilmesiyle ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Oğuz'un cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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