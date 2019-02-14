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Tunceli'de "Hızır orucu" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 19:06 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel: - "Bu önemli günde Allah birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Alevi inancında önemli yere sahip hızır ayı ve orucu dolayısıyla "Hızır orucu" etkinliği düzenlendi.

Tunceli Cemevi'nde Valilik ve Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneğince ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Alevi dedesi Mehmet Halis'in duasıyla başladı.

Alevi dedesi Halis, duasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile bir hayırseverin bağışladığı kurbanlarla yapılan yemekler, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Vali Sonel, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hızır oruçlarının Alevi vatandaşlar için önemli olduğunu söyledi.

Tutulan oruçların kabul olmasını temenni eden Vali Sonel, "Bu önemli günde en büyük temennimiz: Allah birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin." dedi.

Etkinliğe Vali Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

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