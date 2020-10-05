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Tunceli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı, sıkışan sürücüleri ekipler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 13:11 | Son Güncelleme

Tunceli’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tunceli’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Her iki araçta sıkışan kadın sürücüler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, Tunceli-Pertek-Elazığ karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pertek İlçesi’nden Tunceli merkeze seyir halinde olan C.A.A idaresindeki 09 PS 088 plakalı Toyota Corolla marka otomobil ile karşı istikametten gelen M. E yönetimindeki 42 ZU 297 plakalı Ford Fiesta marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı, kadın sürücüler ise otomobillerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. 4 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

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