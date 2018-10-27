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Tunceli'de iki askerin donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak adli ve idari soruşturma açıldı

27.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında, operasyonda olan jandarma özel harekat timlerinin bulunduğu alanda etkili olan soğuk hava nedeniyle uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel donarak hayatını kaybetti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı idari soruşturma başlattı.

Tunceli'de iki askerin donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak adli ve idari soruşturma açıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında, operasyonda olan jandarma özel harekat timlerinin bulunduğu alanda etkili olan soğuk hava nedeniyle uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel (23) donarak hayatını kaybetti.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada olayla ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın idari soruşturma başlattığı açıklandı.

Jandarma uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle girdikleri hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetti.

Gece yarısı Elazığ'a getirilen askerler için havalimanında bugün sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül ve askeri yetkililer katıldı.

Dikmen ve Türkel ile operasyona katılan ve donma tehlikesi geçiren 10 asker tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

#Donuyoruz etiketi ile tepki

İki askerin donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak sosyal meydada #Donuyoruz etiketiyle tepkiler gösterildi.

Kimi Twitter kullanıcıları, askerlerin 'kış teçhizatıyla operasyona gönderilmemesinin ihmal anlamına geldiğini' öne sürdü.

Ana muhalefet partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, "2018 Türkiye'sinde, Tunceli'den gelen acı haberle hepimiz #Donuyoruz! Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

CHP'li milletvekilleri Özgür Özel ve Selin Sayek-Böke de tepkilerini Twitter'dan dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türk Milleti'nin başı sağ olsun! Tunceli kırsalında teröristlere karşı yürütülen operasyonda soğuk hava koşulları sebebiyle donarak Şehit düşen Kahraman Mehmetçiklerimiz Asım Türkel ve Ferruh Dikmen'e Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

'Sosyal medyada bilgi kirliliği'

Tunceli Valiliği ise "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada, yaşanan olay, yer ve zamanla ilgisi olmayan, gerçeği yansıtmayan ve şehitlerimize ait olmayan, fotoğraf ve video görüntülerinin paylaşılması ciddi bilgi kirliliği yarattı" açıklamasında bulundu.

Valilik, gerçekleşen operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Nazımiye Kırsalında, 2300m. rakımlı, karayolu ulaşımı olmayan sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye, mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı, 12 kişiden oluşan timimiz 22 Ekim 2018 tarihinde helikopter ile indirilmiştir. Pusu faaliyeti icra eden timimizin, ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim 2018 tarihinde geri çekilmesi talimatı verilmiştir.

"Ancak, helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle, havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. Terörist eylemi ve EYP (El Yapımı Patlayıcı) riskine rağmen karadan ulaşan takviye birliklerimizce tim personeline ilk müdahale yapılmış iki kahraman evladımızın hipotermi tanısı ile güvenli bir bölgeye getirilmesi sağlanmış, hava koşullarının kısmen düzelmesi ile yoğun bir çaba sonucunda helikopterin bölgeye ulaşımı sağlanmış ve timimizin Tunceli Devlet Hastanesine sevki gerçekleşmiştir.

"Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef iki kahraman evladımız şehit olmuş, 10 kahraman evladımız muayenelerine müteakip taburcu edilmişlerdir."

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