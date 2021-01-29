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Tunceli’de iki ilçe arasındaki yol kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

29.01.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunun tırların geçişine kapatılmasının ardından Hozat Karaoğlan ve Ovacık karayolu da tüm araç geçişlerine kapatıldı.Tunceli’de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunun tırların geçişine kapatılmasının ardından Hozat Karaoğlan ve Ovacık karayolu da tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Tunceli’de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yağış nedeniyle kent genelinde 200’e yakın köy yolu ulaşıma kapanırken, karayollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Erzincan ile Tunceli’nin Pülümür İlçesi arasındaki yolun tırların geçişine kapatılmasının ardından ilçelerden Hozat Karaoğlan ile Ovacık arasında kalan yolun büyük bölümünün tüm araç geçişlerine kapatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Hozat Karaoğlan-Ovacık yolunun 26 ile 59 kilometreleri arasında kalan bölümü ikinci bir duyuruya kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştır” denildi.

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