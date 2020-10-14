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Tunceli’de iki noktada yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde iki farklı noktada yangın çıktı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde iki farklı noktada yangın çıktı. Yangınlardan birinin söndürüldüğü, diğerine müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Alınan bilgiye göre, ilk yangın Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan Mutu köyünün kırsal alanında dün gece başladı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca müdahale ettiği yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
İkinci yangın ise yine Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe köyünde çıktı. Yangına önce çevre sakinleri müdahale etmeye başladı. Ardından durum Orman İşletme Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, gönüllüler ve çevre sakinleri yangına birlikte müdahale etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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