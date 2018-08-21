Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 HC 9329 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık karayolu Dilek köyü yol ayrımı mevkisinde 34 GY 1878 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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