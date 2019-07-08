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Tunceli'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yalandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yalandı. Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Ovacık karayolunda meydana geldi. Ovacık yönüne ilerleyen Mustafa Buldum'un kullandığı 23 AAB 499 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Ahmet Yıldırım yönetimindeki 23 AL 053 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte her iki TIR'da bulanan toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık görevlileri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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