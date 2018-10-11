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Tunceli'de, iş yerlerine kumar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, yasa dışı kumar oynatıldığı yönünde ihbar alan polis, 3 işyerine düzenlediği baskında, 'çarkıfelek' olarak bilinen 6 kumar makinesi ele geçirdi.

Tunceli'de, iş yerlerine kumar operasyonu

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de, yasa dışı kumar oynatıldığı yönünde ihbar alan polis, 3 işyerine düzenlediği baskında, 'çarkıfelek' olarak bilinen 6 kumar makinesi ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kumar oynatıldığı ihbarı alıp, dün akşam saatlerinde kent genelinde 'huzur' uygulaması yaptı. Uygulamalar kapsamında 3 iş yerine yaptıkları baskında 'çarkıfelek' olarak bilinen 6 kumar makinesi ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl merkezindeki tekel bayileri ve kıraathanelere yönelik yapılan açıktan alkol satışı ve çarkıfelek isimli oyun makinesi ile alakalı yapılan çalışmalarda, toplam 3 işyerinde 6 çarkıfelek makinesi ele geçirildi. 3 işyerine 1072 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatılmış, makinelere ve içersindeki paralara el konulmuş olup, ayrıca, 4 iş yerine açıktan alkol satmaktan idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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