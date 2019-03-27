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Tunceli'de İşkur'un özel sektörde istihdam ettiği bin 262 kişiden 546'sı kadın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İş Kurumu (İşkur) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2018 yılında İşkur tarafından özel sektörde istihdam edilen bin 262 kişiden 546'sının kadın olduğunu belirterek, bu oranın Türkiye'deki en yüksek oran olduğunu söyledi.

Tunceli'de İşkur'un özel sektörde istihdam ettiği bin 262 kişiden 546'sı kadın

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE İş Kurumu (İşkur) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2018 yılında İşkur tarafından özel sektörde istihdam edilen bin 262 kişiden 546'sının kadın olduğunu belirterek, bu oranın Türkiye'deki en yüksek oran olduğunu söyledi.
Tunceli Valiliği, İşkur ve Munzur Üniversitesi işbirliğiyle 'İşkur Kampüste Kariyer ve Girişimcilik Günü' düzenlendi. Etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Öğretmenevinde yapılan etkinliğin açılışında konuşan İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'de son yıllarda istihdam konusunda çok önemli mesafeler alındığını söyledi. Avrupa'nın 28 ülkesinde 1 milyon istihdamı gerçekleştiremediği bir noktada Türkiye'de, 1,5 milyon istihdam sağladığını ifade eden Uzunkaya, "Eskiden Tunceli'de kadın istihdamı, genç istihdamı, engelli istihdamı yoktu. 2018 yılında bin 262 kişiyi bu şehirde istihdam ediyoruz. Demek ki bin 262 kat istihdamımız artmış. 546 kadın istihdam ediliyor. Bu çok önemli. Bunun için Tuncelili işverenlerimizi tebrik ediyoruz. Bu, Türkiye'deki en yüksek oran" dedi.
Uzunkaya'nın ardından söz alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ise Tunceli'de sağlanan huzur ortamı ile birlikte büyük değişimler yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Hakikaten istendiği taktirde kısa sürede o dar bütçeyle neler yapılabileceğini gördünüz. Tunceli'nin değişiminden, parklardan bahçelerine, istihdamından huzur şehri olmasına kadar. Huzur şehri oldu mu, hem istihdam, hem turizm, hem kültür, hem spor peş peşe geliyor. Bu değişimde bize her türlü katkıyı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza hepiniz adına şükranlarımı sunuyorum. Tunceli'de haziran ayında Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak. Türkiye için önemli bir organizasyon Tunceli'ye büyük değer katacak. Bunlar hep yakalanan huzur ve güven ortamının sonuçları."

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Tunceli'de İşkur'un özel sektörde istihdam ettiği bin 262 kişiden 546'sı kadınTunceli'de İşkur'un özel sektörde istihdam ettiği bin 262 kişiden 546'sı kadınTunceli'de İşkur'un özel sektörde istihdam ettiği bin 262 kişiden 546'sı kadın

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