HABER

Tunceli'de jandarma 9 aylık bebek için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 23:06 | Son Güncelleme

TUNCELİ’de hastalanan 9 aylık Arda bebek, jandarma ekiplerinin girişimiyle helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ (DHA)- TUNCELİ’de hastalanan 9 aylık Arda bebek, jandarma ekiplerinin girişimiyle helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Tunceli merkezde oturan Hülya ve Serkan Şaroğlu çiftinin 9 aylık bebeği Emir Arda, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Arda bebeğin kan değerinin hızla düşmesi ve oksijen satürasyonları 60’lara kadar gerilenmesi nedeniyle daha kapsamlı bir hastaneye götürülmesine karar verildi. Durumun Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e bildirilmesi üzerine, Arda bebek için helikopter tahsis edildi. Vali Sonel’in talimatıyla Arda bebek Tunceli Devlet Hastanesi'nden helikopterle alınarak, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakülktesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Arda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Kırıkkale'de sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilediKırıkkale'de sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Adana'da yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.