Tunceli'de jandarma 9 aylık bebek için seferber oldu

Ferit DEMİR/TUNCELİ (DHA)- TUNCELİ’de hastalanan 9 aylık Arda bebek, jandarma ekiplerinin girişimiyle helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Tunceli merkezde oturan Hülya ve Serkan Şaroğlu çiftinin 9 aylık bebeği Emir Arda, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Arda bebeğin kan değerinin hızla düşmesi ve oksijen satürasyonları 60’lara kadar gerilenmesi nedeniyle daha kapsamlı bir hastaneye götürülmesine karar verildi. Durumun Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e bildirilmesi üzerine, Arda bebek için helikopter tahsis edildi. Vali Sonel’in talimatıyla Arda bebek Tunceli Devlet Hastanesi'nden helikopterle alınarak, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakülktesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Arda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

