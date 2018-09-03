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Tunceli'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:07 | Son Güncelleme

Tunceli'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 20 yaralı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk mahallesi Meytan mezrası yol ayrımında, Hüseyin Çay'ın kullandığı 62 AAB 497 plakalı kamyonet şerit değiştirince arkadan gelen Mehmet Gül yönetimindeki 62 AD 963 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazada 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.

AFAD ekibi ve vatandaşların yardımıyla araçlardan indirilen yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tunceli

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