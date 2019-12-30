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  4. Tunceli'de kar 1 metreyi aştı, 150 köy yolu kapandı

Tunceli'de kar 1 metreyi aştı, 150 köy yolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:31 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Karın 1 metreyi geçtiği kentte yolların açılması için çalışma başlatıldı.
Tunceli'nin Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Pertek ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hozat, Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Tunceli genelinde 150 köy yolu kardan kapandı.
Karayolları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, gece- gündüz çalışarak, kardan kapanan köy yolların ulaşıma açılmasını sağlıyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Hozat- Ovacık ilçeleri arasındaki karayolu kapanırken, Tunceli- Erzincan karayolundaki Cankurtaran Tepesi bölgesinde aşırı sis ve tipi nedeniyle yolda kalan yüksek tonajlı araçlardan dolayı trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Ekiplerin, bölgede kar temizleme çalışmaları sürerken, Tunceli genelinde bu gece de kar yağışının etkili olması bekleniyor.
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