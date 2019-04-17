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Tunceli'de kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de iki gündür etkili olan kar ve yağmur yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Tunceli'de kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de iki gündür etkili olan kar ve yağmur yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı belirlildi.
Tunceli kent merkezi ile Nazımiye, Hozat, Pülümür ve Ovacık ilçelerinde iki gündür kar ve yağmur yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Tunceli- Ovacık karayolunda trafik kontrollü şekilde sağlanırken, bazı köy yolları ise ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin kar temizleme çalışması yürüttüğü kentte sürücüler de uyarılıyor.
Öte yandan, aşırı yağışlar nedeniyle Munzur Çayı'nın debisinin yükseldiği görüldü.

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Tunceli'de kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyorTunceli'de kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyorTunceli'de kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyorTunceli'de kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor

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