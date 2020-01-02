HABER
  4. Tunceli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Tunceli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Tunceli’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybederken, yeğeni hastaneye kaldırıldı.Olay, Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi Karabulut Mahallesi’nde 6 kişinin yaşadığı bir evde meydana geldi.

Tunceli’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybederken, yeğeni hastaneye kaldırıldı.
Olay, Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi Karabulut Mahallesi’nde 6 kişinin yaşadığı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde aynı odada kalan Asiye Yurtsever (71) ve yeğeni Güler Akdoğan’ın (57) sabah hareketsiz olduğunu fark eden yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Güler Akdoğan ise ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yurtsever’in cenazesi de evde yapılan inceleme sonrası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güler Akdoğan’ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.
Olayı sabah 8 sıralarında komşularının haber vermesiyle öğrendiğini belirten Karabulut Mahallesi Muhtarı Soner Bulat, “İki kadın kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş. Asiye Yurtsever vefat etti, Güler Akdoğan’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Hastanede bekliyoruz” dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
İzmir’deki silahlı saldırının şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktıİzmir’deki silahlı saldırının şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı
2019 istatistiklerine göre en emniyetli ulaşım aracı uçaklar çıktı2019 istatistiklerine göre en emniyetli ulaşım aracı uçaklar çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da dolu yağışı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü! Gamze’nin ölümündeki sır perdesi aralandı

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü

Taksim'de yılbaşı gecesi polis drone'u jandarma tarafından düşürüldü

Jandarma, polise ait drone'u düşürdü

İBB camilere desteği bıraktı mı? Açıklama geldi

İBB'den sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.