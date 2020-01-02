Tunceli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Tunceli’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybederken, yeğeni hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi Karabulut Mahallesi’nde 6 kişinin yaşadığı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde aynı odada kalan Asiye Yurtsever (71) ve yeğeni Güler Akdoğan’ın (57) sabah hareketsiz olduğunu fark eden yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Güler Akdoğan ise ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yurtsever’in cenazesi de evde yapılan inceleme sonrası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güler Akdoğan’ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.

Olayı sabah 8 sıralarında komşularının haber vermesiyle öğrendiğini belirten Karabulut Mahallesi Muhtarı Soner Bulat, “İki kadın kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş. Asiye Yurtsever vefat etti, Güler Akdoğan’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Hastanede bekliyoruz” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

