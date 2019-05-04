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Tunceli'de kayalıklardan düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

Tunceli'de kayalıklardan düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kayalıklardan düşüp yaralanan bir kişi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent merkezine bağlı Karşılar köyü kırsalına giden Aydın Akın (45), bölgede dolaşırken dengesini kaybedip 15 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı.

Durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren ve yardım isteyen Akın'ın kurtarılması için bölgeye ambulans ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Sağ bacağının kırıldığı anlaşılan Akın, AFAD ekiplerinin 3 saatlik çabasıyla olay yerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akın, ambulans ile Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karşılar köyü kurtarma Tunceli Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)

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