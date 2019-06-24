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Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 17:34 | Son Güncelleme

Ovacık ilçesinde 10 gün önce Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları ekipler ve gönüllülerce sürdürülüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını Munzur Vadisi'ne götürmesinin ardından kaybolması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam etti.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı su altı timleri, Diyarbakır'dan gelen AFAD ekibi, Kayseri Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, birçok ilin belediyesi bünyesindeki su altı arama kurtarma ekipleri ve Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ile gönüllülerden oluşan ekipler, Eroğlu'nun bulunması için arama faaliyetlerini debisi yüksek olan Munzur Çayı'nın 45 kilometrelik bölümünde gün boyu sürdürdü.

Eroğlu'na şu ana kadar ulaşamayan ekipler, bir yolcu otobüsünün arızalanan bagaj kapağının açılarak çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü anlaşılan Eroğlu'nun bulunması amacıyla Çayır Baraj Gölü'nde de tekne ve botlarla arama tarama çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin Eroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD kayıp genç Engin Eroğlu Munzur Çayı Tunceli

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