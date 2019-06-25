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Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

Ovacık ilçesinde 15 Haziran'da Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışmalarına destek için Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 2 dalgıç ve 5 dağcı görevlendirildi

MERSİN (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışmalarına destek için Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 2 dalgıç ve 5 dağcı bölgeye gönderildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ovacık Belediyesinden 15 Haziran'da hayvanlarını Munzur Vadisi'ne götürmesinin ardından kaybolan 27 yaşındaki Engin Eroğlu'nun bulunması için yürütülen çalışmalara Mersin Büyükşehir Belediyesi destek olma kararı aldı.

Arama çalışmalarına destek vermesi için 2 dalgıç ve 5 dağcı olmak üzere toplam 7 kişilik arama kurtarma ekibi, Ovacık ilçesinde görevlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Eroğlu Mersin Munzur Çayı

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